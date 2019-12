I genieri di Samarate portano i loro ponti in un servizio del Tg1

Imprese eccezionali, costruendo ponti e ripristinando collegamenti in tutta Italia: per questo i Genieri Lombardia, di base a Samarate, finiscono al Tg1, forse la vetrina più popolare d’Italia.

Un servizio di un paio di minuti, che racconta in modo sintetico la particolarità dei ponti Bailey e soprattutto dei genieri Lombardia, unici civili ad usare questo tipo di ponte scomponibile.

«Ogni nostro intervento ha purtroppo alle spalle una disgrazia» spiega nel servizio Iuri Valter De Tomasi, figlio di Gualtiero, un ex geniere militare di leva che ha fondato questo gruppo particolarissimo. «Arrivare all’altra sponda significa dare la possibilità alla gente di ricongiungersi al mondo».

Il servizio presenta sequenze di montaggio di un ponte in esercitazione e immagini dell’intervento a Ceto, in Valcamonica, forse il ponte più complesso mai realizzato dai genieri.

Il gruppo – che ha ricevuto anche un finanziamento regionale da 25mila euro – ha formato recentemente altri volontari del Sistema protezione civile, che rafforzeranno gli “effettivi”, in previsione di futuri interventi. Recentissimo quello nel Comasco (ponte gettato per superare una frana), in attesa altri in diverse Regioni, compreso uno in Sardegna.

Il servizio lo trovate qui, al minuto 20.