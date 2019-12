I giovani del Cai e la ciaspolata sul Lema

Sabato 7 dicembre il gruppo escursionismo giovanile del CAI Luino che si è appena costituito in seno alla sezione luinese propone una escursione in Valdumentina con meta monte Lema 1619m. A questa escursione la partecipazione è consentita solo ad escursionisti di età compresa tra i 18 e 30 anni.

Descrizione itinerario escursione: Si parte dal rifugio Campiglio a quota 1200m e seguendo il sentiero 108-3V si prosegue nel bosco sino a incrociare la strada sterrata che porta fino all’Alpe Pian di Runo. Da qui si prosegue su sentiero fino a raggiungere la vetta del monte Lema a quota 1621m da dove si gode un bellissimo panorama che spazia a 360 gradi. Si scende e si passa sul fianco destro del monte Moncucco proseguendo fino a raggiungere l’Alpe Dumenza e poi l’Alpe Fontana a quota 1140m.

Qui si prende il sentiero 176 e attraversando un bellissimo bosco si giunge al Rifugio Campiglio al Pradecolo dove termina l’escursione.

Programma e dati tecnici

Primo Accompagnatore: Gabriele Brambini 3496293551

Secondo accompagnatore: Samuele Omati 3355784575

Escursione proposta da: Gabriele Brambini

Titolo escursione: Ciaspolata: Pradeccolo – Lema – Alpe Fontana – Pradeccolo

Ritrovo e orario parcheggio ingresso piscina comunale di Luino alle h8.30

Mezzo di trasporto auto – Difficoltà WE: Tipo escurione anello

Lunghezza Percorso andate e ritorno anello traversata 7.880 km

Altezza massima mt 1619 Tempo tot.(anello/traversata) 4:00

Scarponi SI Equipaggiamento DI MEDIA MONTAGNA (adeguato alla stagione)

Dislivello salita mt 511 – Materiale ciaspole e bastoncini – Durata giorni: 1

Dislivello discesa mt 511 – Fatica: F1 – Richiesto documento per l’espatrio: SI

Fonti di acqua sul percorso SI

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è

consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici

stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla

escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la

quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per

Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare –

Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; email

escursionigiovani@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail

info@prolocomaccagno.it