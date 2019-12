Gli ospiti di Iris fanno più bello il parco. “Un segnale di civiltà”

Ci mettono il cuore, ogni martedì. Andare al parco di via Trombini, pulire prati e giochi, prendere nota delle riparazioni da fare è un momento importante e – dicono – anche un segnale per tutta la città.

Giuseppe, Rosa, Monica, Daniele, Federico sono ospiti del centro Iris Accoglienza e fanno parte del gruppo che, ogni settimana, dall’Aloisianum si reca al parco nel centro storico di Gallarate, spazio che – nella bella stagione – è frequentato anche dalle famiglie del vicino asilo.

«È veramente una attività che ci aiuta perché mostriamo che siamo capaci di dare qualcosa, anche se non siamo del tutto autonomi» spiega Giuseppe. «Per me è stata veramente un’attività utile, anche perché è bello stare all’aria aperta. È utile non solo per l’autonomia nostra, ma anche per far star bene la popolazione, attraverso la cura del parco. È un segnale di civiltà: noi siamo il buon esempio, poi sta alle persone seguirlo».

L’attività è iniziata a ottobre 2019, «in questo primo periodo abbiamo dovuto pulire dalle foglie secche», spiega Federico. «Poi puliamo i giochi e raccogliamo i rifiuti. Quando abbiamo finito portiamo i rifiuti in discarica a Gallarate».

In caso di altri problemi non risolvibili – come danni ai giochi per bambini – vengono invece avvertiti gli uffici del Comune.

È grazie agli ospiti di Iris che in questo periodo natalizio il parco presenta anche una veste particolare.

«A Natale – continua Rosa – abbiamo fatto due alberi di Natale in legno con addobbi realizzati da noi, poi abbiamo decorato con dei tondi in legno un calicanto, un bell’albero che fa fiori anche in inverno». Nel frattempo sono stati già piantati i bulbi di iris, «come la nostra cooperativa», e piantine di erica.

«Le persone ci ringraziano, tanta gente ce lo dice anche mentre passa» spiegano quelli del gruppo di via Trombini, che vengono affiancati da Chiara, Claudio e Luisa, che sono operatori Iris e volontari.

Oltre a questa attività, altri utenti di Iris sono impegnati in altri progetti: giovedì quattro persone vanno al Carrefour al centro commerciale Malpensa 1 assistendo i clienti, riordinando i cestelli, insacchettando la spesa: «Anche qui abbiamo portato un albero di Natale realizzato dal laboratorio di falegnameria e decorazioni preparate dagli altri gruppi». Un altro gruppo al canile di Gallarate, accompagnando i cani nella “sgambata”.