A Ispra negozi e locali si attivano per il Natale

In vista del Natale, per regalare l’atmosfera giusta al paese, si attivano anche i negozi e i locali di Ispra con tante sorprese per grandi e bambini.

Sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle ore 19, bambini e famiglie potranno scattare foto ricordo insieme a Babbo Natale, che si troverà nella vetrina del negozio di fotografia Photo Speed 3 in Via Fermi per accogliere tutti i suoi fan.

Inoltre, a “Il Mercante di caffè” si replica la degustazione di cioccolata calda, tea e biscotti e Top Sport, negozio di articoli sportivi, regalerà palloncini a tutti i bambini che andranno a trovarli.