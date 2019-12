La Babbo Natale runner invade piazza Maggiolini

Domenica 15 dicembre i cuori di cioccolato della Fondazione e quasi un centinaio di runner hanno invaso pacificamente la Piazza Maggiolini della città della calzatura.

Allestiti due banchetti in prossimità della fontana: uno colmo di cuori di ciocolato, il dolce pensiero di Natale scelto da Telethon per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica contro le malattie genetiche; l’altro colmo di dolci, omaggi e te’ caldo per ringraziare i runner che, a pochi giorni dalle imminenti festività, hanno comunque dedicato del tempo prezioso alla solidarietà.

Numerose le persone che si sono avvicinate alla postazione Telethon per un’offerta. A tenere viva l’attenzione sulla finalità dell’iniziativa, la CORRI CON TELETHON: in parallelo con la maratona televisiva RAI a sostegno della ricerca è stato organizzato un allenamento collettivo di corsa per le strade di Parabiago: 10km in compagnia, senza alcuna velleità agonistica, ma con l’unico scopo di incrementare la raccolta fondi.

Molte le società che hanno risposto all’appello: Atletica Parabiago, Atletica Par Canegrate, A.S. Nervianese, Betty’s Group, CardAtletica, Podismo&Cazzeggio e Runner’s Legnano, solo per citarne alcune, guidate da tre atleti d’eccezione della gloriosa Pro Patria Milano: Marco Marchei, storico direttore delle riviste Correre e Runner’s World, nonchè maratoneta da 2h11’47” con due Olimpiadi all’attivo – Mosca 1980 e Los Angeles 1984; Gaetano Erba, ancora detentore del record del mondo juniores sui 2000 siepi (5’27”) siglato nel 1979 a Bydgoszcsm, Polonia; e Claudio Patrignani, al via alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 e con un personale di 3’36”08 sui 1500mt.

Di ritorno dalla corsa, non solo un ricco buffet a base di dolci offerti dalla Pasticceria Peverada e te’ caldo per recuperare dalle fatiche sportive e scambiarsi gli auguri di Natale, ma anche delle sorprese per gli atleti piu’ fortunati. Molti i premi consegnati grazie al sostegno delle attività commerciali che hanno portato il loro contributo a Telethon e alle quali va un ringraziamento speciale dalle organizzatrici: Assixto Parabiago, ASSOS of Switzerland GmbH, Elettrodomus, Karhu, Noene e WICON Italia.