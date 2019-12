La magia del presepe torna a illuminare Garabiolo

Dopo la notizia pubblicata anche sul Corriere della Sera qualche giorno fa legata al presepe speciale in onore dei tre vigili del fuoco caduti in servizio nell’Alessandrino all’inizio di novembre, Garabiolo torna sui giornali per il conto alla rovescia in corso nel piccolo borgo abbarbicato sulla montagna dove domenica prenderà il via la tradizionale kermesse dedicata ai presepi.

Dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, il piccolo paese ospiterà una delle manifestazioni natalizie più caratteristiche del territorio.

L’inaugurazione è in programma domenica 15 dicembre 2019, alle ore 15.00

«Una tradizione che si rinnova e che diventa occasione di una suggestiva passeggiata a Garabiolo, per scoprire i numerosi presepi che, come ogni anno, affascinano i visitatori», dicono gli organizzatori.

I presepi sono visitabili in autonomia dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 e possono essere per tutti un’esperienza autentica della tradizione del Natale.

Oltre una ventina di installazioni artigianali, realizzate con materiali e dimensioni differenti, inserite in varie ambientazioni, tutte accomunate dalla magia del Natale. Sono frutto del lavoro costante e appassionato degli abitanti della frazione, che si sono impegnati nella creazione di presepi sempre più particolari e unici.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, è un vero e proprio invito a seguire il percorso indicato e camminare da un presepe all’altro, a qualsiasi ora, per visitare una inusuale e mutevole mostra all’aperto.

Domenica 15 dicembre 2019 dunque dalle ore 15 è prevista l’apertura ufficiale della Rassegna di Presepi con un caldo ristoro.

A seguire, anticipazioni dal “Tacuin de Macagn, con Pin e Vedasca 2020”, a cura di Lino Bernasconi.



Alle ore 16.30, nella chiesa di San Carlo e Annunciazione, Concerto di Natale con melodie della tradizione irlandese e scozzese, a cura del gruppo “Polverfolk”. Ingresso libero.

Per info: gruppoamicigarabiolo@gmail.com Facebook: Garabiolo