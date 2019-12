La vacanza sul Verbano in vetrina “senza confini”

La vacanza sul Lago Maggiore in vetrina alle più importanti fiere del settore (Santa Caterina nella foto di Anna Colombo).

Il territorio del Verbano (le due sponde piemontese e lombarda e l’area del Canton Ticino) parteciperà come destinazione con un proprio stand ad alcune tra le principali manifestazioni turistiche internazionali, rivolte in particolare al turismo outdoor. Si tratta di una delle attività della Camera di commercio del VCO capofila del progetto interreg Amalake di cui sono partner Camera di commercio di Novara, la Camera di commercio di Varese e Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli – OTLMV.

La vacanza attiva è uno dei temi principali del progetto Amalake. La destinazione Lago Maggiore ha infatti molte caratteristiche (paesaggio, aree naturalistiche, la presenza di pianura, colline e montagna, etc) che attraggono il segmento della vacanza attiva, in forte crescita. L’attività è finanziata nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “AMALAKE – Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”.

Di seguito i primi appuntamenti del nuovo anno. Il primo appuntamento della stagione è dal 11 al 19 gennaio a CMT di Stoccarda, la più grande fiera mondiale aperta al pubblico dedicata al turismo e al tempo libero con oltre 2.000 espositori provenienti da quasi 100 paesi. Sempre in gennaio – dal 17 al 19 – la destinazione turistica ”Lago Maggiore” sarà presente a Helsinki in Finlandia con un proprio stand a Matka, la più importante fiera turistica nei paesi nordici, che stanno dimostrando un interesse crescente per il Lago Maggiore.

Ultimo appuntamento sarà “Ferie for alle” a Herning in Danimarca, seconda manifestazione turistica per numero di visitatori nei paesi scandinavi, dal 21 al 23 febbraio.

Lo stand di destinazione promuoverà l’intera area del Lago Maggiore, piemontese, lombarda e svizzera, grazie alla collaborazione tra i partner del progetto (oltre a questa Camera di commercio, capofila, sono partner la Camera di commercio di Novara, la Camera di commercio di Varese e Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli – OTLMV). Si tratta quindi di tre importanti appuntamenti per il territorio del Lago Maggiore che andrà a presentare le proprie bellezze e le proprie eccellenze sui mercati del nord Europa al fine di attrarre sempre più visitatori da questi paesi.