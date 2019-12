L’associazione Scodinzoland si prepara al Natale e alla stagione 2020

Anche l’associazione Scodinzoland si prepara al Natale.

Nel corso della giornata di domenica 8 dicembre Scondinzoland, che già gestisce l’area cani istituita dal comune di Carnago in via Monte Rosa, organizzerà una serie di attività e manifestazioni dedicati interamente ai cani e ai loro padroni.

Nel corso della mattina sarà possibile visitare l’area cani, e dalle ore 10:00 inizierà la raccolta delle iscrizioni per la gara canina, aperta a tutte le razze, con lo show e la premiazione prevista per il primo pomeriggio. Giudice della gara sarà il Sig. Leonardo Caputo, esperto addestratore cinofilo. Nel pomeriggio sarà anche prevista una passeggiata con i cani, raggiungendo il centro di Carnago dove si assisterà all’accensione dell’albero di Natale.

Questa iniziativa sancisce l’inizio della nuova stagione 2020: l’associazione proporrà per l’anno a venire una serie di corsi gratuiti ai soci. Tra le proposte ci sarà un corso per dare le prime nozioni di gestione e cura di un cucciolo, dedicato a chi ha intenzione di adottare un animale, e saranno inoltre organizzate “camminate a 6 zampe” per portare a passeggio i cani e al contempo visitare il territorio circostante in “modalità slow”. Saranno inoltre previsti incontri con veterinari, allevatori e addestratori, al fine di allargare il più possibile la conoscenza del mondo cinofilo.

«Si tratta di una proposta fatta con la passione che ci lega al mondo cinofilo e che pone la nostra area cani fuori dalla classica idea, assai comune, delle solite aree per cani: non è solo un luogo fisico dove portare il proprio amico a sgambare ma vogliamo trasformarlo in una location aggregativa e col supporto dei tecnici vogliamo aiutare la formazione e l’informazione dei proprietari» dice Giuseppe Dinapoli, presidente dell’associazione Scodinzoland. «Intendiamo allargare la platea dei partecipanti ai corsi non solo ai carnaghesi ma coinvolgendo anche le amministrazioni dei comuni limitrofi».