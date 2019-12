Lercio live e Swing Circus per il weekend alle Cantine

Appuntamento con Lercio.it Live venerdì sera, 20 dicembre, alle Cantine Coopuf di Varese. In scena lo spettacolo del collettivo satirico famoso per il suo “articoli”. Lo spettacolo avrà inizio alle 22.00 e si tratterà di una sorta di telegiornale letto dal vivo. Ingresso ad offerta libera. A seguire si terrà l’aftershow è con il dj sete de La Mossa.

Sabato 21 novembre invece, appuntamento con Swing Circus. Dopo aver festeggiato i suoi primi dieci anni a Torino, la band approda alle Cantine Coopuf, con tantissima musica: electro swing, bass music, vintage remix, jungle. Ad animare le danze The Sweet Life Society Soundsystem, band torinese che, dal 2014 ad oggi, si è esibita sui palchi di alcuni dei più famosi festival europei (Glastonbury, Eurosonic, Bestival, Lovebox, Wilderness, Latitude, Boomtown, Fusion, Lowlands, etc.). Il loro ultimo disco “Manifesto” è uscito nel 2019. I produttori sabaudi Matteo Marini e Gabriele Concas, accompagnati dall’mc Moreno Turi, mixano il groove di melodie vintage e sonorità caraibiche con i beat del puro hip hop made in USA e la più la poderosa bass music britannica. Il risultato è un mix potente e coinvolgente. Inizio concerto ore 22, early ticket 5 euro (disponibilità limitata, solo online ), porta 10 euro, info@madboys.it.