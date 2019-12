Palazzo Verbania: a Luino va in scena il rispetto per i diritti umani. Lo scorso 29 novembre si è difatti tenuta in riva al lago la cerimonia di “Luino Città per la Vita“, manifestazione contro la pena di morte che ha segnato una forte partecipazione.

Per 2 giorni le colonne di piazza libertà sono state colorate di verde, come il colosseo a Roma, perché la luce della vita trionfi sulle tenebre della morte.

Relatore della serata Alessandro Franzetti, già presidente del consiglio comunale e dottore di ricerca, che ha presentato il libro “L’Africa non uccide più“.

Presenti il sindaco Andrea Pellicini, l’assessore Alessandra Miglio che hanno portato i saluti dell’amministrazione e ricordato che Luino è Cittá per la Vita dal 2012 con delibera di giunta e consiglio comunale.

Tra il pubblico diversi cittadini comuni e tra gli altri il presidente del centro culturale san Carlo Borromeo Natale Bevacqua, il coordinatore della comunità operosa Gianfranco Malagola, la presidente della banca del tempo Rosaria Torri e il presidente del gruppo ciclistico Avis luino Alessandro Spozio oltre ad alcuni studenti luinesi.