Il luminoso rito di Santa Lucia con il coro Sine nomine

È un concerto da non perdere quello proposto dal coro Sine nomine diretto dal maestro Giuseppe Reggiori che si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale del rione di Sant’Ambrogio (Varese). I canti natalizi legati al rito di Santa Lucia sono pura emozione, un’esperienza che è in grado di riportare nei cuori delle persone che ascoltano la magia del Natale.

Il 13 dicembre in Svezia è festa grande: Santa Lucia ritorna nelle case, nelle vesti della figlia più giovane che, in tunica bianca e con una corona di candele in testa, sveglia i genitori cantando inni. Anche nei riti collettivi, i canti tradizionali che celebrano la Santa, e il Natale imminente, sono la parte più importante della festa.

Il coro Sine Nomine da parecchi anni sta facendo conoscere questo modo di festeggiare la Santa della luce, con un concerto che nella chiesa di Sant’Ambrogio è ormai una tradizione, attirando ogni anno tanti varesini e non, per ascoltare e vedere il coinvolgente rito di Santa Lucia: a lume di candela i canti svedesi, e altri della tradizione natalizia europea, avvolgono letteralmente il pubblico in un’atmosfera di intima gioia nell’attesa del Santo Natale. L’ingresso è libero.