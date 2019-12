Mario Alzati e i racconti dell’Olonia

Il narratore della valle dell’Olona. Mario Alzati ha dedicato una vita al suo territorio, quell’Olona sempre protagonista dei suoi romanzi. Venerdì sei dicembre è stato protagonista della rassegna ‘Dialogando con…’, una serie di incontri voluti dall’Assessorato alla Cultura, presieduto da Valter Tomasini, alla biblioteca Gianni Rodari.

Proprio l’assessore cardanese ha conversato con l’autore di Gorla e con il pubblico. L’occasione non era il lancio di un nuovo libro, ma un racconto libero dei suoi romanzi, tutti fortemente collegati tra loro. I protagonisti sono sempre la valle dell’Olona e la sua storia: molti sono ambientati nel passato, in anni intensi come quelli a cavallo fra le due Guerre.

All’incontro era presente anche il maestro della filarmonica cardanese Giuseppe Pugliese, che ha intrattenuto i presenti con alcuni intermezzi musicali di brani richiamati all’interno dei romanzi. Alzati ha letto alcuni estratti dei suoi romanzi, come La bella gioventù di Olonia o Le morose del segretario del fascio di Olonia.

La rassegna continuerà una volta al mese, sempre alla biblioteca. Il prossimo ospite sarà Claudio Villa.