Messaggi di addio e raccolta fondi nel sito dedicato ad Alessio Allegri

La tragica morte di Alessio “Koeman” Allegri, avvenuta in seguito a un malore sul campo di Rho durante una partita di basket di Serie C Silver, ha scosso nel profondo sia la comunità locale di Garbagnate (e dintorni) sia quella – molto ampia e trasversale – legata alla pallacanestro. A colpire, in modo particolare, è stata la vicenda familiare di Alessio: il 37enne infatti era in procinto di diventare papà di un bimbo che nascerà a gennaio nello stesso ospedale – il “Sacco” di Milano – dove il giocatore è spirato.

Per questo motivo la sua squadra, l’OSL Garbagnate (della quale “Koeman” è stato la bandiera, il capitano e il miglior realizzatore per tante stagioni), ha creato un sito dove è possibile lasciare un messaggio di ricordo e nel contempo ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la moglie di Alessio, Claudia, e il loro bimbo che si chiamerà Liam. La pagina web (la trovate CLICCANDO QUI) si chiama #Koeman6persempreconLiam, dove il “6” è anche il numero di maglia di Allegri sul campo di gioco: struggenti le immagini pubblicate, nelle quali Alessio e Claudia “giocano” – poco tempo prima della tragedia – con il pancione dove Liam attende di venire alla luce. Sul sito è inoltre disponibile l’IBAN a cui indirizzare una eventuale donazione in denaro.

«Amici, presto parleremo del nostro Koeman. Molto è in cantiere ma ogni cosa a suo tempo. Ora rompiamo il silenzio solo per segnalare questo sito dove è possibile lasciare un messaggio, così che il piccolo Liam possa conoscere suo padre anche attraverso le vostre parole» si legge sulla pagina Facebook dell’OSL Garbagnate. «Grazie di cuore, ancora, per il rispetto e per l’affetto con cui ci avete sommerso, e per il tatto usato. Non avete idea di quanto ci stiate aiutando. Vi vogliamo bene!».

BASKETBALL GALLARATESE PER KOEMAN

Le iniziative dedicate ad Alessio Allegri si sono moltiplicate in questi giorni. Tra le altre, segnaliamo quella promossa dal Basketball Gallaratese, formazione che a livello di prima squadra milita in Serie C Gold: il club del presidente Valentino ha di devolvere parte del ricavato derivante dalla vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi di Natale a favore della famiglia di “Koeman”.