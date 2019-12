Microbiota e benessere intestinale

Giovedì 12 dicembre Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio con oltre 290 centri d’analisi in Italia, insieme al Centro Diagnostico San Nicola organizza il convegno gratuito dal titolo: “Microbiota intestinale e benessere: aspetti fisiopatologici, diagnostici e terapeutici della disbiosi”. L’evento si svolgerà alle ore 18 presso il Centro Diagnostico San Nicola di Tradate (VA), recentemente entrato a far parte del Gruppo Lifebrain e punto di riferimento nel territorio di Varese per la diagnostica ambulatoriale.

L’intestino è la torre di controllo del nostro organismo: i batteri che lo popolano in modo “pacifico” e che costituiscono il microbiota intestinale, noto ai più come flora batterica, svolgono funzioni biologiche cruciali per la nostra salute.

Tuttavia, un microbiota in condizione di alterato equilibrio o disbiosi potrebbe non essere in grado di garantire protezione nei confronti di agenti patogeni e rendere complesso il processo di assorbimento di nutrienti e vitamine, indebolendo altresì le barriere protettive contro possibili infiammazioni.

Di questo e di molto altro ancora si parlerà il 12 dicembre, presso il Centro Diagnostico Lifebrain San Nicola di Tradate (Varese) in occasione del convegno Microbiota intestinale e benessere: aspetti fisiopatologici, diagnostici e terapeutici della disbiosi. Diversi gli interventi previsti: dagli aspetti biologici del microbiota a quelli fisiopatologici, passando per gli ultimi ritrovati diagnostici e alle opzioni terapeutiche e di cura.

L’appuntamento è giovedì 12 alle ore 18 in Via Gorizia 42 a Tradate presso il Centro Diagnostico San Nicola di Tradate – ultimo arrivato nella famiglia Lifebrain! – con un welcome cocktail al quale seguiranno le relazioni scientifiche della Dott.ssa Alessia Bettaccini, biologa Specialista in Microbiologia e Virologia, e del Dott. Luigi Gianfrate, medico chirurgo Specialista in Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Nel corso del convegno interverrà anche il Coordinatore Medico-scientifico di Lifebrain, Dott. Roberto Colombo, con un approfondimento sulle attualità diagnostiche e i possibili trattamenti da adottare per garantire il benessere intestinale.

L’evento – realizzato con il contributo di Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio presente in Lombardia con 43 centri – è gratuito e accreditato ECM per numerose categorie professionali, e fa parte di una serie di incontri scientifici con i professionisti della salute organizzati dal Gruppo e dedicati a temi di ampio interesse medico-scientifico.