Per Natale la Futura si regala il quinto posto

Una domenica da incorniciare al Pala San Luigi di Busto Arsizio dove le ragazze della Futura Volley Giovani hanno battuto la Roana Cbf HR Macerata per 3-2 (25-23, 18-25, 23-25, 25-22, 15-13), conquistando due punti importantissimi che significano il quinto posto in classifica (a pari punti con la stessa Macerata).

Cialfi e compagne hanno vinto il primo set per il rotto della cuffia, si sono lasciate sopraffare nel secondo e nel terzo, poi hanno saputo reagire portando la partita al tie break e vincendo. Top scorer latham con 24 punti, seguita da Veneriano (11) e da un’ottima Gallizioli (11 punti, 62% in attacco e MVP dell’incontro) entrata in corso di partita e capace di dare alla squadra una marcia in più.

A fine partita Matteo Lucchini sottolinea i tanti errori commessi ma è già concentrato al prossimo impegno a Mondovì: “E’ stata una partita giocata solo di nervi, abbiamo fatto errori che di solito non facciamo: siamo usciti da una brutta situazione mentale, è stata una partita difficilissima perché la loro è una squadra tosta anche senza Kosareva. Per noi è sempre una partita alla volta, vediamo di andare a Mondovì a giocare bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita ben diversa da quella dell’andata”.

La partita

Coach Lucchini schiera Cialfi in regia, Latham opposto, Sartori e Veneriano al centro, Pistolesi e Pinto in banda, Garzonio libero.

Il primo set inizia bene per le cocche che si portano sul 5-3. Macerata però non molla e si riporta a -1 (8-7). In campo si accende la battaglia tra le due formazioni, e sono le biancorosse a tenere le redini del gioco, correndo sul 13-10. Macerata può però approfittare di una serie di errori delle bustocche ed è 19-18. Latham scalda il braccio e ristabilisce il +2 con un bel lungolinea (22-20). L’invasione ospite chiude il set 25-23.

Nel secondo parziale la battuta di Lancellotti mette in difficoltà la ricezione bustocca e Macerata va sullo 0-3. La Futura non ci sta ma le avversarie sono scatenate e sul +4 (7-1) la panchina biancorossa deve fermare il gioco. Al rientro in campo il divario aumenta (8-14) e Lucchini prova a cambiare le carte in tavola mettendo in campo Zingaro per Latham. La musica però non cambia e la Roana chiude 18-25.

Nel terzo set Zingaro prende il posto di Pinto tra le titolari e ancora una volta il primo vantaggio consistente è a favore delle ospiti (1-3). Sul 2-7 time out per la Futura, per provare a rimettere ordine e a rientro in campo Cialfi e compagne trovano il -1 (11-12). Macerata recupera subito (11-14) ma le cocche sono brave a rispondere ed è parità (15-15). Le squadre si scambiano favori in battuta (17-17, 19-19) ed è la Roana a spezzare a proprio favore l’equilibrio con Smirnova (19-21). Macerata però chiude 23-25.

Il quarto set rivede in campo la coppia di attacco Pinto-Pistolesi e si parte con maggiore equilibrio, anche se le marchigiane mantengono un break di vantaggio(8-10). Veneriano firma il 14 parie Gallizioli il +1 (15-14 e time out Roana). Finale di set punto a punto con le due formazioni decise a non arrendersi fino all’ultima palla. Il tocco a muro ospite sull’attacco di Pistolesi vale il 24-22 e Latham porta la partita al tie break (25-22).

Tie Break – Si procede in equilibrio fino al 5 pari poi le cocche trovano 6-5. Il cambio di campo favorisce le ospiti dopo una lunga azione (7-8) a le padrone di casa ingranano la marcia e corrono sul 13-11. Finale al cardiopalma con Macerata che trova il 13-13 a cui risponde il murone di Cialfi che porta al prime match point, chiudo da un attacco out della Roana (15-13).

Il tabellino

Futura Volley Giovani – Roana Cbf HR Macerata 3-2 (25-23, 18-25, 23-25, 25-22, 15-13)

Futura Volley Giovani: Veneriano 11, Danielli ne, Cialfi 4, Costariol ne, Peruzzo, Latham 24, Cicolini ne, Sartori 4, Pistolesi 16, Pinto 9, Gallizioli 11, Grippo ne, Garzonio (L), Zingaro 1.

Roana Cbf HR Macerata: Pomili 18, Martinelli 15, Spitoni ne, Lancellotti 2, Giubilato ne, Mazzon 12, Peretti, Smirnova 17, Pericati (L), Rita 2, Nonnati ne, Tajè 8.

Arbitri: Sabia, Pozzi

Note. Busto Arsizio: ace 3, errori 11, muri 11. Macerata. ace 4, errori 13, muri 9. Durata set: 27′ 25′ 26′ 27′ 18′