Nominati i Direttori di Dipartimento dell’ASST

La Direzione dell’ASST dei Sette Laghi, sentita l’Università dell’Insubria così come prevede il regolamento vigente, ha individuato i nuovi Direttori dei Dipartimenti Gestionali e Funzionali che, dal primo gennaio 2020, resteranno in carica fino all’entrata in vigore del nuovo POAS, alla redazione del quale saranno chiamati a contribuire.

I nuovi Direttori avranno il mandato di rafforzare il funzionamento dell’intera rete ospedaliera dell’ASST anche attraverso la valorizzazione dei Presidi esterni in una logica di complementarietà rispetto all’Ospedale del Circolo, realizzare compiutamente il modello di presa in carico dei pazienti fragili, ottimizzare l’utilizzo del patrimonio aziendale e promuovere le condizioni per l’attività di ricerca e sviluppo scientifico

«I professionisti chiamati a guidare i Dipartimenti – spiega il Direttore Generale, Gianni Bonelli -.hanno dimostrato particolari competenze e attitudini di carattere organizzativo e gestionale, funzionale ai mandati che saranno loro affidati. Colgo l’occasione per ringraziare i Direttori uscenti per il lavoro che in questi mesi è stato condotto con impegno e grande senso del dovere».

«Questo è un momento fondamentale per la nostra Università – ha dichiarato il Prof. Giulio Carcano, Direttore della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria – finalizzato alla costruzione di un Ospedale che sia sempre di più un centro di riferimento per l’alto livello clinico e anche per l’attività didattica che in esso si svolge, grazie alla presenza dei docenti, degli specializzandi e degli studenti dell’Università dell’Insubria.

Di seguito l’elenco dei nuovi Direttori di Dipartimento.

DIPARTIMENTI GESTIONALI:

– Dipartimento di Chirurgia, confermato Direttore il Dott. Eugenio Cocozza fino al 29 febbraio, dal primo marzo sarà Direttore il Dott. Andrea Rizzi;

– Dipartimento Donna e Bambino, confermato Direttore il Prof. Massimo Agosti;

– Dipartimento di Medicina Interna, sarà Direttore il Prof. Francesco Dentali;

– Dipartimento di Medicina specialistica, confermato Direttore il Dott. Sergio Segato;

– Dipartimento Cardiovascolare, confermato Direttore la Dott.ssa Battistina Castiglioni;

– Dipartimento dei Servizi, sarà Direttore la Dott.ssa Rosa Chianese;

– Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, confermato Direttore il Dott. Carlo Capra;

– Dipartimento di Emergenza e Urgenza, sarà Direttore il Prof. Walter Ageno;

– Dipartimento delle Chirurgie specialistiche, confermato Direttore il Prof. Paolo Castelnuovo

– Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, confermato il Dott. Isidoro Cioffi.

DIPARTIMENTI FUNZIONALI:

– Dipartimento Oncologico Aziendale, confermato Direttore la Dott.ssa Graziella Pinotti fino al 29 febbraio (data del suo pensionamento), dal primo marzo sarà Direttore il Dott. Eugenio Cocozza;

– Dipartimento Rete Integrata Materno-Infantile, confermato Direttore il Prof. Fabio Ghezzi;

– Dipartimento SocioSanitario e delle Cronicità, sarà Direttore il Dott. Gianfranco Macchi;

– Dipartimento Trapianti, sarà Direttore il Prof. Giulio Carcano;

– Dipartimento degli Staff al Direttore generale, sarà Direttore la Dott.ssa Giorgia Saporetti.