Operaio travolto nel Luganese, è grave

Una lastra di compensato ha colpito alla schiena un operaio della provincia di Varese a Sorengo, comune del Luganese.

L’uomo, 44 anni era al lavoro in un cantiere in via Cremignone quando secondo la ricostruzione della polizia cantonale, il carico di una gru avrebbe ceduto schiacciando l’operaio.

In particolare a ferire l’uomo è stata una delle lastre in legno compensato, parte del carico che rimbalzando ha colpito alla schiena il 44enne cittadino italiano residente in Provincia di Varese.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo l’hanno trasportato all’ospedale.

Il ferito ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.