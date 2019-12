Packaging e confezionamento, Twins for Service ha le risposte che servono

Studio a tutto campo delle più moderne soluzioni di packaging e confezionamento in tutti i settori, in particolare quelli alimentare, cosmetico e parafarmaceutico.

Twins for Service è un’azienda nata nel 2008 grazie all’intuizione di Mirko Reto, grazie ad un’esperiezna decennale nel settore del packaging e del confezionamento. Fin da subito l’azienda si è specializzata nei processi di confezionamento regolati da rigide normative, che impongono parametri di sicurezza, pulizia, precisione e qualità estremamente alti, mantenendo viva l’attenzione sulla qualità e la raffinatezza del packaging.

L’azienda è organizzata per supportare le operazioni riguardanti le diverse fasi del packaging attraverso un sofisticato parco macchine confezionatrici, etichettatrici, reggiatrici, che si integrano alla collaborazione di personale esperto, attento e competente. Lo stabilimento dispone inoltre di una clean area destinata alle lavorazioni in ambiente pulito. Oltre alla specializzazione nel confezionamento conto terzi, Twins for Service dispone di una propria gamma di accessori a proprio marchio come posate, tovaglioli e altri componenti, sempre disponibili in magazzino.

L’azienda si rivolge a clienti finali, catering, operatori dei diversi settori, produttori alimentari, offrendo anche prodotti a marchio di terzi (private lable), ed è dotata dei certificati UNI EN ISO, HACCP e BRC IFS. Twins for Service progetta e realizza soluzioni di packaging per rispondere alle specifiche normative dei diversi settori, nel rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali necessarie per ottenere la conformità in tutti i mercati.

Da ormai un decennio TFS è conosciuta per la capacità di confezionamento di una vasta gamma di prodotti: polveri, prodotti granulari, liquidi, creme, prodotti pastosi. Inoltre, è rinomata per l’assemblaggio di kit e dispenser, sia nell’ambito alimentare che in quello farmaceutico ed industriale. I reparti di confezionamento sono dotati delle più sofisticate macchine orizzontali, verticali e termoretraibili, tutto quello che viene richiesto dai delicati settori di riferimento, unito alla collaborazione di un personale esperto, attento e competente, in grado di realizzare tutte le operazioni di allestimento di un prodotto nudo o preconfezionato fino alla totale riuscita e pronto per la distribuzione nei punti vendita.

Grazie all’implementazione costante di nuove tecnologie, Twins for Service dispone di un ampio catalogo prodotti che viene costantemente arricchito con l’intento di rispondere e se possibile anticipare le esigenze dei clienti. La proposta TFS spazia nell’ambito del food e non food: condimenti, salse, sfiziosità fino ad abbracciare il mondo dei cosmetici e del parafarmaceutico. L’azienda offre la possibilità di personalizzare a proprio marchio ogni prodotto (private label), permettendo così l’opportunità di sviluppare il proprio business in nuovi settori merceologici.

I CONTATTI

Twins for Service

Via Giovanni Borghi, 24 – 21036 Gemonio (VA)

Mail info@tfs-group.it

Telefono (+39) 0332 960067

Telefono (+39) 0332 960089

Sito internet www.tfs-group.it