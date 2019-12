Paris: “Varese, la crescente importanza delle liste civiche”

Le considerazioni di Luca Paris, segretario cittadino del Partito Democratico, in vista delle elezioni amministrative del 2021:

Il 2020 della politica varesina sarà un anno di transizione, inevitabilmente rivolto alla preparazione delle elezioni comunali del 2021. Queste ultime saranno invece le elezioni del “sorpasso”. Ma non del sorpasso del centrosinistra sul centrodestra, come avvenne (per la prima volta) nel 2016, ma del numero totale dei voti che andranno alle liste civiche rispetto a quelli che andranno delle liste dei partiti. La serie storica é del resto molto indicativa. Nelle comunali del 2006, i voti alle civiche furono circa il 6%, mentre alla somma dei partiti “tradizionali” andò il 94% del totale dei voti espressi.

Nelle successive elezioni del 2011, il voto civico crebbe sino ad arrivare al 20%, cioè più che triplicando, con la lista Varese&Luisa e la lista di Movimento Libero ad ottenere le percentuali più elevate. Il voto ai partiti nel 2011 rimase tuttavia ancora molto alto, sfiorando l’ 80% del totale dei voti espressi, con il PD intorno al 19%, mentre Forza Italia toccò il 24%, cosí come la Lega. Cinque anni dopo, nelle elezioni del 2016, ancora una formidabile crescita del voto civico: nel campo del centrosinistra Varese 2.0, lista Galimberti e Progetto Concittadino arrivarono a sommare circa il 16%, mentre nel campo del centrodestra lista Orrigoni ed altre liste minori raggiunsero il 15%, con la lista della Lega Civica al 7,5% e la lista Badoglio all’1,5%.

Il voto ai partiti scese al 60%, con un PD in forte crescita sino a superare il 24%, mentre la Lega si attestava al 17% e Forza Italia all’11%. La tendenza, inequivocabile, nelle preferenze degli elettori varesini, porta a concludere che nel 2021 più del 50% di loro, se la proposta politica sarà adeguata, si rivolgerà verso le liste civiche. E quello che dei due principali schieramenti, tra centrosinistra e centrodestra, si attrezzerà meglio per mostrarsi più in sintonia con il civismo, sarà quello che avrà più chances per la vittoria elettorale.