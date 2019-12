Raffica di incidenti con pedoni investiti

Pioggia, scarsa visibilità, tanta gente che corre per fare compere.

Risultato: una raffica di investimenti pedone, questa sera fra Varese provincia.

In particolare nella centralissima piazza Montegrappa sono rimaste coinvolte da un incidente due ragazze che a piedi stavano attraversando la strada: hanno 20 e 21 anni e sono state soccorse in codice verde dalle ambulanza del 118 di Varese.

È successo alle 17.30, poco dopo l’altro incidente stradale a Gemonio sempre con un pedone coinvolto e trasportato a Varese in codice giallo.

Ma non è finita, perché altri due incidenti si sono verificati sempre a Varese in viale Belforte attorno alle 17.45 dove a finire in ospedale in codice giallo è stata una ragazzina di 17 anni, e a Ispra in via Enrico Fermi con una ragazza di 25 in codice verde.