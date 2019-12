I ragazzi lonatesi si prendono cura di parchi e aree verdi

I ragazzi di Lonate si prendono cura dei parchi del paese.

L’intervento si chiama “APP-untamento fisso con Lonate: per rendere il Territorio uno spazio migliore per tutti!” e s’inserisce nel progetto di educativa di Gruppo Domiciliare “Progetto App”, rivolto ai più giovani.

Affidato alla cooperativa Unison, il progetto è attuato in collaborazione con i Servizi Sociali e l’Ufficio Ecologia e ha esordito giovedì 5 dicembre. Essa prevede la partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano Progetto App e li vedrà impegnati fino alla prima metà del 2020, accompagnati dagli educatori, nel prendersi cura dei parchi del territorio comunale lonatese.

I ragazzi, accompagnati dagli educatori, l’ultimo giovedì di ogni mese (indicativamente dalle 16.00 alle 18.00), si recheranno in uno spazio verde, precedentemente concordato con l’amministrazione comunale, per pulirlo e renderlo più vivibile. I ragazzi saranno muniti di guanti e sacchi per la raccolta differenziata, forniti dall’Ente. La finalità del progetto è sì quella di ripulire le aree verdi pubbliche dai rifiuti che spesso vengono abbandonati dai cittadini in maniera sconsiderata, ma soprattutto sensibilizzare chiunque a compiere piccoli, ma significativi gesti di cittadinanza attiva, per la tutela e la pulizia del territorio, troppo spesso teatro dell’ abbandono, poco consapevole di rifiuti che sporcano e rovinano gli spazi di tutti.