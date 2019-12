Rapinava giovani in centro, fermato un ragazzo di 19 anni

È arrivata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il rapinatore di 19 anni che colpiva in centro a Legnano. Una misura arrivata a seguito dell’attenta indagine svolta dalla Polizia di Stato di Legnano.

Il giovane, di origine tunisina e irregolare sul territorio, era già in carcere in quanto precedentemente fermato, martedì 17 dicembre, dai carabinieri della Compagnia di Legnano sempre per rapina. Un fatto quest’ultimo accaduto in largo Tosi ai danni di un 15enne.

In particolare – come riportato da LegnanoNews -, la prima rapina contestata dagli agenti è stata registrata all’inizio del mese: il ragazzo, con la scusa di chiedere una sigaretta, ha derubato un 16enne del suo portafogli e lo ha preso a pugni. Non contento, è entrato in azione pochi giorni dopo alla fermata del pullman in largo Tosi, in questo caso, è stato sottratto uno smartphone a un ragazzino. Poi, è arrivato il fermo effettuato dai militari di via Guerciotti.

Ad incastrarlo sono state le vittime che lo hanno riconosciuto. Inoltre, è stato trovato in possesso del cellulare appena rubato. Adesso il giovane rimarrà in carcere in attesa di giudizio.

Nel contempo, i poliziotti di via Gilardelli, durante le attività di controllo svolte in questo periodo natalizio, hanno identificato diverse persone trovate prive di documenti la mattina di Natale. In prossimità di piazza Frua è stato trovato un uomo, di origine tunisina, in stato d’ebrezza alcolica. Essendo irregolare sul territorio è stato accompagnato all’ufficio Immigrazione di Milano.

Durante le festività, gli agenti continueranno a monitorare alcuni locali della “movida” legnanese con il supporto della locale Polizia Amministrativa.