Saronno, case popolari di via Sevesi: completati i lavori di ritrutturazione

I lavori di ristrutturazione delle case popolari di via Sevesi si sono conclusi lo scorso maggio e a inizio dicembre il Comune ha approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e di risanamento delle facciate pericolanti.

«Queste sono opere di manutenzione straordinaria che riguardano la messa in sicurezza delle facciate, dai balconi alle ritinteggiature. Non solo: c’è anche la messa a norma degli impianti elettrici e la riqualificazione sotto il profilo energetico, attraverso la coibentazione di tutto l’involucro esterno, pareti e copertura», aveva commentato il vicesindaco Pier Angela Vanzulli a febbraio 2018 in occasione dell’approvazione della prima delibera in materia.

L’impegno economico totale per l’intervento è stato pari a 492 mia euro. Parte della spesa è stata finanziata da Regione Lombardia all’interno del ‘Programma di recupero e razionalizzazione immobili’ che fa parte della rimodulazione delle risorse stabilite dal Decreto n.31/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti sul ‘Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni’.