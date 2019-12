Saronno, una serata di musica dedicata a Napoleone

Una serata all’insegna della musica per ripercorrere la storia e le avventure di un personaggio storico, conosciuto da tutti, amato e odiato: venerdì 6 dicembre rappresenta il 250° anniversario della nascita di Napoleone e l’associazione “Le Stanze della Musica” onorerà la ricorrenza, con una serata dedicata interamente al condottiero francese.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 21, presso l’auditorium di via Padre Paolo Reina, 14/16, a Saronno. L’iniziativa costituisce il secondo dei quattro appuntamenti a tema culturale e musicale della rassegna “Quattro Passi tra le Sette Note”: l’incontro è a cura di Oscar Tajetti, presidente “Amis – Antiquae Musicae Italicae Studiosi” e sarà accompagnato dalle esibizioni musicali di un trio d’archi, di un arciliuto e di un clavicembalo.

Tra le passioni segrete di Napoleone vi era anche la musica, tanto da intrattenere rapporti con i più famosi musicisti dell’epoca: tra questi, sono documentati alcuni rapporti mantenuti da Napoleone con degli artisti comaschi; e sono proprio due autori comaschi, F.P. Ricci e Camillo Barni, gli autori delle composizioni di due trii per violino, viola e violoncello che verranno eseguiti per la prima volta, con basso continuo e ed una sonata per cembalo. L’ingresso è gratuito, per maggiori informazioni telefonare al 366 598 0980 o visitare il sito www.lestanzedellamusica.org .