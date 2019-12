È scomparso Romano Erba, patron della Mobili Lissone

Oggi sabato 28 dicembre attorno alle ore 6 Romano Erba è mancato all’affetto dei suoi cari e di tutti gli sportivi. Se n’è andato in punta di piedi, fedele al suo personaggio. Era una persona attiva, concreta, educata. Un autentico galantuomo. Romano era nato a Lissone il 23 novembre 1935 e nella sua amatissima “capitale del mobile” si è affermato come imprenditore e commerciante. Nella vita Romano ha avuto 3 riferimenti importanti: il lavoro, la famiglia e il ciclismo.

È stato per 40 anni presidente dello Sport Club Mobili Lissone, società organizzatrice della Coppa Agostoni professionistica e altre innumerevoli gare. Lo è stato dal 1977 al 2017 e da quando non ricopriva più la carica di presidente effettivo ha comunque continuato a sostenere l’attività di corridori e organizzazioni dello Sport Club Mobili in qualità di presidente onorario.

Il presidente galantuomo lascia la moglie Gabriella, i figli Carlo, Marco e Raffaella, i nipoti Giacomo, Pietro, Carla, Carlotta. Romano era già diventato bisnonno di Benedetta.

«Quando morirò – ha detto di recente Romano – non spendete soldi per portarmi dei fiori. Preferisco che i soldi vengano spesi per sostenere l’attività giovanile dello Sport Club Mobili Lissone. Anche senza di me la tradizione dovrà continuare». Ora la “Mobili”, la Città di Lissone e gli sportivi in generale si stringono attorno alla famiglia dello storico presidente. I funerali di Romano si svolgeranno lunedì 30 dicembre con inizio alle ore 14 presso la Chiesa Prepositurale San Pietro e Paolo di Lissone (Monza Brianza).