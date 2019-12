Torre civica, un altro successo per la sua apertura

Sono stati 340 in totale i visitatori della torre civica, che hanno potuto salire sabato e domenica nel punto panoramico del centro città, da anni chiuso e recentemente aperto al pubblico in occasioni speciali: un numero in crescendo con turni di visita, soprattutto domenica pomeriggio, posti esauriti e grande lavoro di accompagnamento dei volontari degli Angeli Urbani.

Alla loggia panoramica in cima alla torre vin brulè, panettone e suggestivi aperitivi al tramonto con intrattenimento musicale di Riccardo De Chirico e Alberto Moschella, aspettavano i partecipanti, a cura di Caesar bar, il locale del Minigolf.

L’iniziativa di aprire al pubblico il monumento storico del centro di Varese è stata concretamente supportata dalla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, mentre hanno “conquistato” la torre anche gli assaggi dei prodotti del Sacro monte Pandolce, Mustazzitt e Amaro proposti dall’Emporio.

«Il successo dell’apertura dimostra la fattibilità e il gradimento di un’apertura più frequente – ha commentato il presidente di Pro Loco Varese, Giancarlo di Ronco, che ha organizzato l’evento – Confermiamo la nostra disponibilità a farlo insieme alle persone e associazioni che hanno a cuore il progetto».