In trasferta a Cremona per tifare Openjobmetis

Riparte per l’ultima trasferta del 2019 il torpedone biancorosso: sabato 21 dicembre i tifosi della Openjobmetis viaggeranno in direzione di Cremona dove è in programma (ore 20,30) il match valido per la 14a giornata di Serie A, con la squadra varesina che affronterà la Vanoli del grande ex Meo Sacchetti.

A organizzare il pullman sarà il trust “Il basket siamo noi” che per l’occasione ha scelto di istituire il prezzo unico natalizio per tutti i partecipanti: 35 euro comprensivi sia del biglietto di settore ospiti per il PalaRadi (quello che si trova al di sopra della panchina della squadra ospite) sia del viaggio con il bus.

Il programma prevede il ritrovo alle 16,15 sul piazzale della Enerxenia Arena: la partenza da Varese è fissata per le 16,30 mentre la consueta fermata di Gallarate (parcheggio Sorelle Ramonda) per caricare i tifosi della bassa provincia è in programma alle 16,45 circa. Alle 19,30 è previsto l’arrivo al palazzetto cremonese mentre il ritorno verso la Città Giardino è previsto subito dopo la fine della gara, con l’augurio di far salire sul pullman anche i due punti per la classifica.

Chi intende partecipare dovrà prenotare entro il mezzogiorno di giovedì 19 dicembre inviando una e-mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. Sarà necessario comunicare per ogni partecipante nome e cognome, numero di telefono, preferenza sul punto di partenza, eventuale iscrizione in corso al trust, data di nascita per gli “under 18”. Il pagamento verrà effettuato sul pullman; ci si impegna a versare la quota anche in caso di defezione. Intanto prosegue l’iniziativa della grande lotteria natalizia coordinata proprio dal trust e destinata a una raccolta fondi per rimpinguare le casse – non certo ricche – della Pallacanestro Varese. Estrazione a San Silvestro.