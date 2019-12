Trend topic: gli argomenti più in voga del momento

L’utilizzo quotidiano di internet attraverso il nostro smartphone è diventata un’abitudine assodata a cui non facciamo nemmeno più caso, tanto si è consolidata nel nostro stile di vita. Non è un caso se questo argomento è diventato spesso la base narrativa per serie tv di culto come ad esempio Black Mirror, dove almeno un paio di episodi a stagione sono dedicati agli utilizzi e agli effetti, a volte distorti, che facciamo della tecnologia digitale, in correlazione alla connettività.

A parte il discorso filosofico e cibernetico, considerare lo smartphone e quindi l’utilizzo di internet come una funzione vitale, di estensione del nostro corpo, è un fatto abbastanza evidente, oltre che scontato. Tra gli utilizzi più comuni c’è sicuramente il tempo che dedichiamo alle nostre passioni, ad attività lavorative, allo svago e al divertimento. Tra le attività di svago maggiormente diffuse il gioco è decisamente uno dei più apprezzati, sia a livello europeo, sia per quanto riguarda il nostro Paese, con dati in crescita durante l’ultimo biennio 2016-2018.

Assieme alle sale virtuali ci sono poi le attività ludiche legate allo sport, con realtà varie che stanno rapidamente raccogliendo consensi di pubblico aderendo a nuovi network di operatori per questo tipo di attività. Tra gli argomenti più cliccati durante il periodo autunnale e invernale, stando ai report del 2018, il fenomeno dello streaming risulta essere la vera frontiera in termini di intrattenimento. Attraverso lo streaming online, è possibile oggi vedere qualsiasi tipo di format, dagli eventi sportivi di ogni tipo, incluso il calcio nazionale e internazionale, possiamo rapidamente passare ai reality e ai talk show, anche se il grosso del network legato allo streaming si basa sulle serie tv e sui film in prima visione.

Sono moltissime le realtà emergenti a livello nazionale, dove spiccano naturalmente Netflix, Prime Video, canale legato al colosso Amazon di Jeff Bezos, e poi ancora Infinity, Mediaset Premium e Now Tv, che sarebbe la versione streaming di Sky, basata però sulla possibilità di vedere serie tv, film ed eventi sportivi attraverso computer, tablet e naturalmente smart tv di ultima generazione. Sono nate anche piattaforme gratuite con cataloghi sempre più ricchi dove è possibile reperire vecchi film e telefilm, in forma gratuita.

Il tutto mentre negli Stati Uniti è già partita la programmazione di Disney +, la piattaforma di streaming che promette di dare battaglia sia a Netflix sia a Prime Video, potendo disporre di un catalogo davvero mastodontico di film, cartoni animati e serie tv per bambini e per adulti. Il prezzo attualmente di abbonamento mensile è pari a 7 dollari al mese e offre l’accesso alla visione di quasi 500 film, oltre 7000 episodi di serie tv, provenienti da Pixar, Marvel, National Geographic e naturalmente Disney stesso. Il lancio di questa piattaforma in Italia è previsto per il prossimo 31 marzo 2020, manca quindi davvero molto poco per assistere a questo spettacolo che renderà la competizione ancora più agguerrita, rispetto all’offerta dell’anno in corso.