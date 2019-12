Verbano, basta un punto

Ultima di campionato per il 2019 in Eccellenza e Promozione, con Verbano e Gavirate che festeggiano i titoli di campioni d’inverno.

ECCELLENZA

Il Verbano pareggia 1-1 a Settimo Milanese ma il punto basta ai ragazzi di mister Celestini per allungare in vetta. Perde infatti il Busto 81, sconfitto 2-0 dalla Sestese, mentre a Vedano Olona è la Rhodense a imporsi nello scontro diretto d’alta classifica contro la Varesina, 2-0 il finale. Cade anche l’Alcione, 4-2 a Castano Primo, accorcia verso la zona playoff la Vogherese che vince 4-2 il derby contro il Pavia. Termina 3-3 la sfida tra Calvairate e Accademia Pavese, brutta sconfitta per la Vergiatese, trafitta in casa 4-0 dall’Ardor Lazzate. Tre punti per il Mariano grazie al 2-0 sul Fenegrò.

CLASSIFICA: Verbano 34; Busto 81 31; Rhodense 29; Varesina 26; Alcione 24; Vogherese 23; Ardor Lazzate, Pavia, Accademia Pavese 20; Vergiatese 19; Settimo Milanese 18; Calvairate 16; Sestese 14; Mariano 13; Castanese 12; Fenegrò 9.

PROMOZIONE

Il 2019 del Gavirate si chiude con un’altra vittoria, 3-1 sul campo del Vighignolo. I rossoblu, con due partite in meno, guidano la classifica con due punti sulla Besnatese, che supera 3-2 contro la Base 96. Sale al terzo posto il Meda che espugna 3-0 Cassano Magnago, mentre il Cas passa 3-2 sul campo di Morazzone. L’Uboldese batte 3-1 il Fagnano, il Magenta passa 4-1 a Sedriano mentre l’Universal Solaro ha la meglio 1-0 sull’Olimpia. Termina 2-2 tra Vittuone e Gorla Maggiore.