Verbano e Busto 81 non perdono colpi

Si avvicina la fine del girone di andata e le feste natalizie; in palio il premio di campione d’inverno. In Eccellenza continua a primeggiare il Verbano che resiste al comando pur tallonato dal Busto 81. In Promozione fa gara a sé il Gavirate, sempre più lanciato al primo posto. (Foto Facebook – Verbano Calcio)

ECCELLENZA

Il Verbano vince 3-1 contro il Calvairate e rimane al primo posto in classifica. Dietro di due punti il Busto 81 che supera 3-0 la Vogherese e tiene la scia della capolista. Al terzo posto sale la Varesina che vince lo scontro diretto espugnando 1-0 il campo dell’Alcione. Ritrova il sorriso la Rhodense che batte 4-0 il Settimo Milanese mentre il Pavia non va oltre l’1-1 interno contro il Mariano. Vittoria esterna per la Vergiatese, 2-0 in casa dell’Accademia Pavese, la Sestese strappa l’1-1 sul campo dell’Ardor Lazzate mentre il Fengrò vince lo scontro salvezza 1-0 contro la Castanese.

CLASSIFICA: Verbano 33; Busto 81 31; Varesina 26; Rhodense 25; Alcione 24; Vogherese, Pavia 20; Vergiatese 19; Settimo Milanese, Ardor Lazzate 17; Accademia Pavese 16; Calvairate 15; Sestese 11; Mariano 10; Castanese 9; Fenegrò 8.

PROMOZIONE

Il Gavirate continua a vincere, supera 2-1 contro il Sedriano e consolida il primo posto. Seconda piazza per la Besnatese che vince 1-0 a Gorla Maggiore e tiene a distanza la Base 96, capace di superare 1-0 il Vighignolo. Tre punti anche per il Meda, 2-0 sul Vittuone, perde ancora l’Uboldese, trafitta 2-1 a Magenta. Successo esterno per il Morazzone, 1-0 a Fagnano, termina 2-2 tra Olimpia Ponte Tresa e Union Villa Cassano, 1-1 invece a Sacconago tra Cas e Universal Solaro.