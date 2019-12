In vigore l’ordinanza anti-neve, possibili disagi venerdì

Il Comune di Legnano ricorda che è tuttora in vigore l’ordinanza 463 del 14 dicembre 2018. Il provvedimento, allo scopo di salvaguardare l’incolumità pubblica e ridurre i disagi alla viabilità, dispone, in caso di nevicate abbondanti e di formazione di ghiaccio sulle strade, la chiusura, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, dei cimiteri e degli asili nido comunali.

L’eventuale chiusura delle scuole sarà comunicata solo sul sito internet del Comune. Si invitano pertanto le famiglie a consultarlo in occasione di possibili nevicate. I primi fiocchi potrebbero scendere nella notte tra giovedì e venerdì.