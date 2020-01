Ad Uboldo una cerimonia per premiare sei giovani studenti del Manzoni

Ben sei borse di studio da circa 250,00 euro l’una verranno consegnate questa sera, venerdì 10 gennaio, a sei giovani studenti della Scuola secondaria di I° dell’I.C. Manzoni di Uboldo.

La cerimonia di consegna, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà alle ore 21 presso la Casa dei Talenti G. Radrizzani in via per Origgio 1, Uboldo.

Ospite d’onore dell’evento sarà la Groane Youth Symphony Orchestra, composta da giovani strumentisti, tutti frequentanti Istituti superiori, Istituti paritari e/o Conservatori, che saranno diretti dal Maestro Luca Pasqua.

Sarà presente all’evento anche l’assessore all’Istruzione e alla Cultura di Uboldo, Laura Radrizzani.