All Nippon Airways annuncia il volo Milano Malpensa-Tokyo

All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese e vettore 5-Star per sette anni consecutivi, dal prossimo 20 aprile 2020 collegherà l’Italia al Giappone con un nuovo volo diretto da Milano Malpensa per Tokyo Haneda, l’aeroporto metropolitano della capitale giapponese. La rotta sarà operata con B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy). Il nuovo collegamento, inizialmente tri-settimanale (lunedì – giovedì – sabato), diventerà giornaliero dal prossimo 10 luglio 2020.

Il nuovo volo atterrerà a Tokyo Haneda la mattina presto, per consentire sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti di sfruttare al massimo la giornata, o di collegarsi facilmente all’ampio network ANA. L’aeroporto di Haneda è situato a soli 30 minuti dal centro città e ottimamente collegato alla rete di trasporti di Tokyo.

«Se negli ultimi anni ANA ha servito i passeggeri italiani via gli hub europei, siamo ora estremamente lieti di annunciare l’avvio di un volo non-stop tra Milano e Tokyo, che faciliterà ulteriormente gli scambi turistici e commerciali fra i due Paesi» ha commentato Viviana Reali, Country Manager Italia di ANA. «Il Giappone, che ospiterà quest’anno i Giochi Olimpici Tokyo 2020, è una meta oggi molto popolare in Italia, che rappresenta il quarto mercato a livello europeo e per numero di visitatori che arrivano in Giappone, mentre il business tra i due Paesi, anche grazie all’ accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone siglato l’anno scorso, è in crescita».

A bordo del nuovo volo, i passeggeri potranno sperimentare la filosofia di servizio di ANA squisitamente giapponese, e che si riassume nella parola “omotenashi” – un’attenzione particolare per l’ospite e i suoi desideri prima ancora che questi vengano espressi. Una volta arrivati a Tokyo Haneda, inoltre, potranno proseguire verso una delle oltre 40 destinazioni ANA all’interno del Giappone – come ad esempio Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka – o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico.

Rotta Milano Malpensa = Tokyo Haneda Orario (ora locale) NH208 Milano 12:10 ⇒ Tokyo Haneda 07:00 (+1) NH207 Tokyo Haneda 0:55 ⇒ Milano 06:20 Aeromobile Boeing 787-9 215 posti (48 Business Class / 21 Premium Economy / 146 Economy) Data inizio vendite 27 gennaio 2020

Con l’orario estivo 2020, inoltre, ANA lancerà nuovi voli diretti per Tokyo Haneda anche da Stoccolma, Mosca, Istanbul e Shenzen, in Cina.