Auser Insieme Lomazzo: un anno all’insegna del volontariato, aspettando nuovi collaboratori

Un bilancio straordinario che testimonia un 2019 all’insegna del volontariato: oltre 3500 ore di attività e quasi 600 km percorsi in favore della comunità Lomazzese.

Sono i dati riportati da Auser Insieme Lomazzo, l’associazione dei Volontari Civici, traendo le somme di un anno estremamente ricco di soddisfazioni e di aiuto prestato agli utenti e alle strutture del territorio, tra manutenzioni delle scuole e di arredi cittadini, organizzazione di eventi, manutenzione del verde e imbiancature. Tanta dedizione e un 2020 da affrontare con lo stesso spirito, auspicando gli stessi risultati ottenuti durante l’anno appena concluso.

Risultati però difficilmente ripetibili soprattutto a fronte dell’esiguità delle risorse impegnate: anche per questo motivo Auser, ringraziando i cittadini e i ragazzi richiedenti asilo ospiti in paese che hanno prestato volontariato, attende le candidature di nuovi collaboratori. Gli interessati potranno contattare l’associazione scrivendo all’indirizzo mail volontaricivicilomazzo@gmail.com . Perché volontari non si nasce, ma si diventa!