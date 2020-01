I bambini disegnano farfalle per coprire la svastica sul muro

Delle farfalle, simbolo di libertà, a cancellare e coprire le scritte e una svastica recentemente apparse sul muro della scuola.

È successo questa mattina alla scuola elementare Giovanni Pascoli di Taino, dove, durante l’orario scolastico, la maestra Raffaella Ossola ha accompagnato fuori dall’edificio gli alunni della classe 5B per ricoprire di disegni colorati il tratto di muro vandalizzato.

Scritta e svastica non erano passate inosservate. La loro presenza era stata segnalata anche da una mamma arrivata a scuola a riprendere il figlio al termine delle lezioni. Non si è fatta attendere la risposta delle maestre e dei ragazzi che, proprio nella settimana della Memoria, si sono muniti di tempere e colori per dare un segnale forte e combattere il gesto incivile.