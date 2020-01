Botti e petardi, ordinanze ignorate

Botti, petardi, lanterne cinesi. Anche quest’anno far rispettare l’ordinanza “anti botti” per molti comuni è stato praticamente impossibile. Sono numerose le segnalazioni giunte anche in redazione: fanno riferimento a botti utilizzati già ore prima della mezzanotte, in piazze strade e parchi pubblici. A mezzanotte poi, oltre ai fuochi d’artificio (che non sono “fuori legge” se acquistati a norma nei negozia autorizzati) botti e petardi sono stati esplosi un po’ ovunque.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Varese per liberare un cagnolino, che spaventato dai petardi, ha tentato la fuga restano incastrato nel cancello di casa. I pompieri, avvisati dai proprietari sono subito intervenuti e hanno tagliato le sbarre che lo tenevano prigioniero.

Fortunatamente non si registrano nella nostra provincia feriti a causa dei botti, a differenza di altre parti d’Italia dove invece è alto il bilancio delle persone che hanno dovuto ricorrere alla cura dei sanitari: l’Ansa parla di almeno 48 feriti a Napoli.