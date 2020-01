In cento al Forte per la salita al chiaro di Luna

Suonavano le campane sabato sera al loro passaggio nei viottoli del centro con scarponi, bacchette da passeggio e leggeri zaini, mentre gli ultimi raggi del sole stavano spegnendosi dietro la sagoma delle alpi e del massiccio del Rosa.

Galleria fotografica La camminata al chiaro di luna nei boschi del Campo dei Fiori 4 di 14

Erano in cento e sono partiti ieri sera con appuntamento all’ex albergo Belvedere di Orino per una camminata in montagna illuminati dalla luna.

E alla fine la manifestazione è andata a segno, lasciando rapidamente sotto le suole l’acciottolato della piazza di Orino, poi la strada in sasso che porta al Pian delle Noci e da lì per il sentiero che si inerpica verso il Forte da cui, oltre a un ottimo “bombardino“ i partecipanti hanno potuto scaldarsi attraverso la visione notturna delle luci che degradano verso Milano.

L’iniziativa era a cura del Cai di Laveno Mombello.