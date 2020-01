Coronavirus: nessun caso nel Comasco

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha smentito in serata che vi siano nel Comasco casi di persone infettate da Coronavirus.

“In riferimento alle notizie circolate in data odierna – scrive l’assessore in una nota – dopo accurate verifiche effettuate emerge che non esiste nessun caso di Coronavirus in provincia di Como”.