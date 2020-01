Crea la Mascotte Archeo e vinci una gita per la tua classe

“Crea la mascotte Archeo” è il contest a partecipazione gratuita lanciato da Varese4U – Archeo in collaborazione con VareseNews e rivolto a tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le classi terza, quarta, quinta elementare (primarie), prima, seconda e terza media (secondarie di primo grado).

Gli alunni dovranno realizzare il disegno della mascotte che, secondo la loro fantasia, rappresenta al meglio Varese4U – Archeo, il progetto nato con lo scopo di valorizzare i siti archeologici in provincia di Varese, ovvero il Sacro Monte di Varese e il monte San Francesco, l’area archeologica di Castelseprio-Torba, l’Isolino Virginia, il monte San Giorgio, il monastero di Cairate, la necropoli di Arsago Seprio, l’area archeologica del Monsorino di Golasecca, l’area archeologica di Castelseprio-Torba e l’area archeologica di Angera.

SCOPRI DI PIÙ SUL PROGETTO:

Caratteristiche tecniche

I partecipanti sono invitati a realizzare un disegno utilizzando qualsiasi tecnica di colorazione, il supporto dovrà essere esclusivamente un foglio di formato A4.

Modalità di partecipazione e scadenze

Sarà possibile aderire al concorso inviando una mail all’indirizzo bambini@varesenews.it, nella quale dovranno essere indicati:

– nome, cognome, classe, istituto, recapiti dell’insegnante di riferimento

– breve descrizione della mascotte (max 5 righe)

– disegno in formato digitale allegato alla mail

Ogni classe avrà tempo fino al 31 marzo 2020 per realizzare e consegnare gli elaborati, salvo ulteriori proroghe.

Valutazione

Le opere ricevute saranno valutate sulla base dei criteri di originalità, disegno, adesione al tema del contest. L’elaborato vincitore sarà decretato a insindacabile giudizio della redazione di VareseNews e del team di lavoro del progetto Varese4U – Archeo.

In palio per l’intera classe del vincitore un’attività organizzata in collaborazione con Archeologistics e Morandi Tour fruibile da subito ed entro la fine dell’anno scolastico 2020-2021.

Gli elaborati saranno caricati sul gruppo VareseNews Bambini e sulla pagina Facebook di Varese4U – Archeo.