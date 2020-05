Mummia, personaggio o animale? Le mascotte Archeo della 1^E

Per i ragazzi della 1^E della scuola secondaria di Cuasso (IC Don Milani) la proposta di Varesenews e Varese4U – Archeo di creare la Mascotte Archeo, è diventata occasione di riflessione sull’archeologia in Didattica a distanza grazie all’iniziativa del loro docente d’arte Francesco Sammaritano, che aveva coinvolto nella sfida anche i ragazzi della secondaria di Porto Ceresio, che avevano aderito in massa, con oltre 100 disegni.

Simpatici dinosauri, ma anche creature mitologiche, pipistrelli e persino una mummia tra i soggetti nati dalla fantasia dei giovani studenti di Cuasso per rappresentare il mondo dell’archeologia (qui sotto la gallery dei loro lavori).

Questi sono gli ultimi giorni per partecipare al concorso che mette in palio un’attività organizzata in collaborazione con Archeologistics e Morandi Tour.

I disegni vanno spediti entro il 10 giugno per partecipare gratuitamente al contest “Crea la mascotte Archeo” rivolto a tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le classi terza, quarta, quinta elementare (scuole primarie), prima, seconda e terza media (scuole secondarie di primo grado).

Ognuno dovrà realizzare il disegno del personaggio che, secondo la propria fantasia, rappresenta al meglio l’archeologia: una figura umana, un animale o un animale umanizzato, una creatura mitologica, un oggetto. Non c’è limite alla creatività.

Ogni disegno andrà inviato a bambini@varesenews.it.

