Dalla mensa scolastica di Lonate cento pacchi per le persone in difficoltà

Cento pacchi (con prodotti non deperibili) per aiutare le famiglie in difficoltà di Lonate Pozzolo. È una misura straordinaria resa possibile dalla donazione da parte dell’azienda che ha l’appalto del servizio di ristorazione scolastica sul territorio lonatese.

In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, l’azienda fornirà cento pacchi di prodotti alimentari secchi non deperibili di prima necessità.

I cittadini destinatari di questo Fondo – spiega l’assessore al sociale Melissa Derisi – verranno individuati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Caritas di Lonate Pozzolo.