Depilazione maschile: un trend sempre in crescita

Da quando il globo si è reso conto che è arrivato il momento di iniziare a ridurre i consumi di plastica, quasi ogni aspetto della nostra vita sta lentamente cambiando, incluso quello della depilazione. Per dare un taglio netto al consumo di rasoi in plastica, infatti, la depilazione maschile ha visto un rinnovato interesse verso metodi meno inquinanti come la ceretta e la luce pulsata.

Cosa preferiscono gli uomini?

Oggi la depilazione maschile non deve essere più vissuta come un tabù o come una necessità rivolta solamente al genere femminile. Prima di questo cambiamento nell’estetica la depilazione maschile era maggiormente rivolta a sportivi e uomini operanti nel fitness mentre oggi non è più così. Per questo sempre più uomini hanno deciso di affidarsi a centri estetici specializzati per rimuovere la peluria di volto e corpo tramite metodi che, sul lungo periodo, abbattono le spese ed i consumi in rasoi. Questa scelta si rivela migliore anche in termini di qualità della depilazione che, con l’alta tecnologia e gli elevati standard qualitativi raggiunti, assicura ottimi risultati. Tra i metodi più amati la ceretta si conferma quello più popolare assieme ai trattamenti a luce pulsata che sempre più uomini scelgono per eliminare alla base la necessità di rivolgersi continuamente ad un centro estetico.

Come scegliere in base a esigenze e stile di vita

La ceretta è un metodo estremamente popolare che assicura un buon risultato di epilazione ed un ridotto disagio rispetto al fastidio che si prova durante la rimozione dei peli superflui. Con le nuove tecniche e grazie allo studio di nuovi materiali naturali alternativi, infatti, la ceretta assicura una minor ricrescita ed una cute pulita e liscia per almeno ventotto giorni. Inoltre è un metodo tra i meno costosi e che, via via, risulta sempre meno fastidioso grazie all’indebolimento del bulbo del pelo che ricresce in maniera sempre meno vigorosa.

La luce pulsata è il trattamento più richiesto

La luce pulsata, invece, rientra tra i trattamenti detti permanenti o comunque, a lungo termine. Il pregio di questo metodo risiede nella rimozione di tutti i peli superflui evitando continue cerette o ripassi a lametta che, se non utilizzata propriamente, può comportare l’insorgenza di fastidiose follicoliti per infiammazione dei bulbi. La luce pulsata emette un impulso luminoso che indebolisce il follicolo pilifero tramite un’irrorazione di melanina che influisce sulla ricrescita. Gli effetti iniziano ad essere ben visibili dopo qualche trattamento, quando i bulbi saranno quasi del tutto indeboliti e la ricrescita inizierà a diventare meno persistente. Se stai pensando che è un metodo troppo costoso ti sbagli perché, per valutarne il costo, devi prima considerare quanto spendi in un anno con altri rimedi di depilazione. Difatti questo metodo è destinato a durare più degli altri e, nel lungo termine, abbatte decisamente i costi per la depilazione.