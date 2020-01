Hai difficoltà nello studio? Hai molte materie da recuperare? Rischi la bocciatura?

Galleria fotografica Centro Your Self 2020 4 di 8

Non temere, puoi chiedere aiuto al Centro Your Self, che con i suoi tutor qualificati può suggerirti un progetto di recupero personalizzato, per superare le difficoltà e aiutarti a trovare il tuo metodo di studio per preparare verifiche e interrogazioni in modo mirato.

Domenica 26 gennaio lo staff del Centro invita genitori e ragazzi che hanno qualche problema a scuola al suo open day, per conoscere tutte le attività proposte.

Per poter impostare il percorso di recupero, viene fatto un colloquio iniziale alla presenza del genitore, per valutare quali sono i bisogni dello studente e stabilire la frequenza delle lezioni e quali sono le materie sulle quali bisogna mettere maggiore focus.

Le materie da approfondire possono cambiare periodicamente, a seconda delle lacune da recuperare e del calendario di verifiche o interrogazioni, per aiutare lo studente ad arrivare preparato.

Al Centro Your Self è possibile anche frequentare il doposcuola di gruppo, che favorisce la socializzazione e l’autonomia oppure percorsi psicopedagogici incentrati sul metodo di studio, che si svolgono una volta alla settimana.

Sono differenti gli obiettivi su cui focalizzare l’attenzione durante il recupero: rafforzare il metodo di studio e l’approccio alla materia, intercettare le lacune che si sono create, imparare a studiare efficacemente, evidenziando gli elementi fondamentali da approfondire e memorizzare anche attraverso schemi e mappe concettuali.

Lo staff del Centro aiuta lo studente a prendere consapevolezza delle proprie capacità, motivandolo e stimolandolo per permettergli di affrontare in modo positivo le difficoltà riscontrate nelle quotidiane attività scolastiche.

Fiore all’occhiello del Centro Your Self è il Polo Specialistico per studenti con Dsa, per i quali è applicata una specifica didattica per DSA, anche con l’ausilio di schemi e mappe concettuali, prodotte con gli strumenti Anastasis, con cui il Centro è convenzionato.

Durante l’open day saranno presenti punti informativi su doposcuola, lezioni, corsi, percorsi sul metodo di studio, progetti di recupero, servizi specialistici per studenti con DSA, ripetizioni e doposcuola DSA convenzionato ANASTASIS (il 26 sarà possibile prenotare na settimana gratuita al doposcuola DSA).

Alle 10:45 gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio gratuito per provare a trovare il proprio metodo di studio, mentre gli studenti della scuola superiore potranno provare a fare un test per capire se hanno già trovato il loro metodo di studio; per tutti la possibilità di prenotare una lezione gratuita di un’ora in una materia a scelta.

Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0332 1951161 o 3472900171 oppure scrivere all’indirizzo direzione@centroyourself.it.