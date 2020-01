Una domenica per riscoprire Enrico Dell’Acqua

Il settore tessile permea la storia di Busto Arsizio e ha visto per protagonisti alcuni straordinari personaggi.

Dopo l’incontro dedicato alla famiglia Ottolini, domenica 19 gennaio, alle ore 16.30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale (via Volta 6), si terrà il secondo appuntamento di “Ricordi per un anno” che sarà l’occasione per conoscere e approfondire l’affascinante figura di Enrico Dell’Acqua e la sua pionieristica azione imprenditoriale che si spinse ben oltre i confini della nostra Città.

L’iniziativa è gratuita e rivolta ad un pubblico adulto.