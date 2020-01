Ex di turno e novità: Trieste vuole sorprendere la Openjobmetis

Smaltita – forse non del tutto – la rabbia per la discussa sconfitta rimediata a Sassari domenica scorso dopo una partita segnata da errori arbitrali contro i quali Varese ha protestato senza mezzi termini, la Openjobmetis torna a giocare sul terreno amico di Masnago (domenica 19, ore 17) in una classica partita-trappola.

A sfidare la squadra di Caja ci sarà infatti l’Allianz Trieste, formazione che arriva all’Enerxenia Arena profondamente rinnovata rispetto non solo alla gara di andata ma anche alle uscite più recenti. Già il nome commerciale – Allianz – è un innesto che a inizio ottobre non c’era: il marchio assicurativo è entrato in maniera piuttosto forte nei canestri giuliani (era già sponsor del palazzetto) e ha permesso ai biancorossi di tornare a operare sul mercato per provare a evitare la zona retrocessione.

Nelle mani del manager reggiano Mario Ghiacci – primo ex varesino che incontriamo in questa presentazione – sono quindi arrivati quattrini freschi con cui operare: l’esperto dirigente ha puntato su due nomi forse stagionati ma di sicuro talento come quelli di Deron Washington e di Ricky Hickman, con quest’ultimo che farà il proprio esordio proprio contro la Openjobmetis. E poi ecco Riccardo Cervi che fino a pochi giorni fa rappresentava un innesto in corsa per Varese e che domenica si dovrà sedere sulla panca opposta, agli ordini di coach Eugenio Dalmasson. Casi della vita e di un mercato sempre aperto, con queste storture che possono accadere. In campo non ci sarà invece Dequan Jones, squalificato dopo uno scontro ravvicinato con Vidmar nel match con Venezia ma ora Trieste ha sovrabbondanza di stranieri e quindi schiererà regolarmente Justice. Elmore invece ha salutato la compagnia.

Tante righe dedicate agli avversari della Openjobmetis (ah, ovviamente il capitano è un altro ex, Daniele Cavaliero) per spiegare che non sarà semplice piegare la formazione giuliana, ben diversa da quella spazzata via a domicilio all’andata. Certo, Clark e compagni potranno sfruttare il fatto di essere squadra ben più rodata di quella che si troveranno di fronte, e in genere Varese è capace di colpire quei team che non hanno ancora messo a punto del tutto i propri meccanismi. Vedremo anche quale sarà la risposta di quei giocatori che, a vario livello, sono sotto osservazione: Mayo deve riscattare la pessima partita di Sassari mentre L.J. Peak (in difficoltà soprattutto nella gestione dei falli) rischia addirittura il posto visto che – secondo voci di mercato – la società ha sondato l’esperto ex sassarese Justin Carter. Quest’ultimo – ben più stagionato – è “a spasso” dopo una lunga squalifica rimediata in Francia per via di una rissa con un avversario che ha avuto la peggio. L’avvicinarsi del lungo febbraio senza partite potrebbe innescare qualche altro movimento in entrata e uscita: Peak (che non dispiace a Pistoia, sua ex squadra) però ha il proprio destino nelle sue mani e nelle sue gambe.

DIRETTAVN

La gara di Masnago sarà raccontata in diretta, azione dopo azione, dal nostro liveblog della domenica pomeriggio dedicato allo sport.