Fine dei disagi: da marzo torna il terzo medico a Cantello

Ancora un mesetto di pazienza, poi per i cittadini di Cantello che erano rimasti senza medico di base finiranno i disagi.

Da marzo, infatti, tornerà operativo il terzo medico di base in paese, che sarà la dottoressa Juliana Demuru.

Almeno 200 cantellesi che in questi mesi erano stati costretti a spostarsi a Viggiù per visite e ricette mediche potranno così riavere il proprio medico curante in paese.

Residente proprio a Cantello, 48 anni, la dottoressa Demuru è specializzata in geriatria e gerontologia, ed è stata dirigente dell’Unità operativa del Pronto soccorso e accettazione dell’Ospedale di Circolo di Varese.