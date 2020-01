“Dov’è finita la crema cotta di Zamberletti?”

L’appello alla nuova gestione delle storiche pasticcerie di una lettrice varesina di nascita ma bresciana di adozione, che nelle ultime vacanze di Natale ha avuto una “brutta sorpresa” al banco del locale in via Manzoni (NB: la foto del pasticcino serve come riferimento, ovviamente l’originale non è reperibile..)

Gentile redazione di Varesenews,

Vi scrivo perchè durante le vacanze natalizie ho trascorso qualche giorno a Varese, come faccio ormai da anni, per stare con i parenti e gli amici e sono stata in pasticceria Zamberletti per il rituale del caffè e di una delle paste che erano il brand e la storia di Zamberletti: la crema cotta. Due strati di pasta frolla contenente crema pasticcera e o crema pasticcera e lampone in una versione arricchita.

Sparita. Ho chiesto e mi hanno risposto che era della “vecchia gestione”.

Capisco la necessità di rinnovare e inserire nuove specialità, per altro di ottima qualità, ma togliere così la memoria di un marchio che non era solo un nome, Zamberletti, ma anche sapori e saperi, mi fa chiedere che senso abbia. Se un marchio è strettamente legato a prodotti specifici, anche nel cambio di gestione si mantengono entrambi.

Fai felice la clientela fidelizzata, che non è mai mancata da quando andavo alle elementari con in cartella la brioche dello Zamberletti ad oggi, e nello stesso tempo introduci novità e innovazioni, non solo nei prezzi.

Ora che sono residente a Brescia, posso dire, a ragion veduta, che è stato come se chi subentrasse a Iginio Massari cambiasse la ricetta del panettone o delle creme.

Orrore! o errore? Comunque finisco con un appello da varesina nel cuore alla nuova gestione di Steffenini: “Per favore ridateci la crema cotta!”

Grazie

Maria Luisa