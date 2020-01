Fiori e modellismo, ecco le vetrine più belle

Redo Modellismo, Flor Garden e Corvi sono i vincitori del concorso natalizio indetto dal Distretto Urbano, composto dal Comune di Varese e da Ascom, per eleggere la vetrina meglio addobbata.

In concorso c’erano oltre 200 negozi. Una giuria tecnica, composta da rappresentanti del Comune e di Ascom, le ha valutate tutte selezionando le migliori 36. Sulla pagina Facebook di Varesenews è stato pubblicato un album dove era possibile esprimere la propria preferenza mettendo un like.

Oggi, sabato 18 gennaio 2020 alle 19, le votazioni si sono chiuse (potete ancora sfogliare l’album ma i voti non verranno più conteggiati). I tre negozianti vincitori riceveranno una targa in occasione di un incontro organizzato dal Comune di Varese nel corso del quale verrà fatto un bilancio del Natale a Varese e saranno annunciate alcune delle novità in programma per il prossimo anno.