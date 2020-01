Furti in aumento: Gavirate potenzia i controlli

Un aumento sensibile dei furti e scatta l’allarme a Gavirate.

Prima in Comune e al comando dei carabinieri e poi sui social dove diventa quasi psicosi: « Effettivamente c’è stata un’impennata nell’ultimo periodo – ammette il vicesindaco Massimo Parola – per questo abbiamo deciso di potenziare i controlli della polizia locale in alcune fasce orarie e in diverse zone, soprattutto periferiche. Abbiamo condiviso l’ordine di servizio con la vicecomandante Stefania Della Valle, fresca di nomina dopo che ci ha salutato, alla fine di 15 anni di servizio, il comandante Lorenza Algiati, che ringrazio per l’impegno e la competenza».

La vicenda dei furti ha fatto alzare il livello di attenzione: « Ho incontrato più volte il comandante della stazione dei carabinieri Giacomo Indelicato con cui abbiamo condiviso le linee di azione».

Tra le attività da incentivare c’è il controllo di vicinato: « Dopo l’esperienza di Oltrona e Groppello, che furono avviate anche su mia spinta, – continua Parola – credo che sia vantaggioso per tutti replicare in altre zone questa attività. La sperimentazione ci ha permesso di vedere elementi negativi e positivi per cui ora siamo in grado di coordinare, con la polizia locale, altri gruppi che vogliano attivarsi».

Sul caso dei venditori porta a porta, il vicesindaco chiarisce: « Le aziende sono legittimate a fare vendite a domicilio. Alcune ci segnalano i nominativi dei venditori e noi facciamo verifiche, ma non tutti. Nel caso i cittadini avessero dei dubbi, devono segnalare la cosa ai carabinieri che faranno le opportune verifiche»