Guida sotto l’effetto di alcol, quattro denunce e sei patenti saltate

Controlli sulle strade nel weekend appena trascorso. Tra sabato 11 e domenica 12 gennaio i carabinieri della compagnia di Saronno hanno controllato una quarantina di persone sulla Strada statale 233 Varesina nel territorio di competenza degli uomini comandati dal capitano Pietro Francesco Laghezza.

Sei le patenti saltate. Quattro in possesso di altrettanti automobilisti, denunciati per guida in stato di ebbrezza con un tasso di alcol nel sangue superiore allo 0,8. Ad altri due automobilisti è stata ritirata la patente e per loro è scattata la sanzione amministrativa, uno con un tasso inferiore allo 0,8, l’altro superiore allo 0,5, ma neopatentato.

I controlli sono stati disposti per arginare il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e droga: in tutto sono state utilizzati quattro pattuglie e otto uomini.